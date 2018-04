Raúl Castro inicia reestruturação do governo cubano O presidente de Cuba, Raúl Castro, promoveu três dirigentes importantes a vice-presidentes do Conselho de Ministros, iniciando assim a anunciada reestruturação do seu governo, disse a TV estatal. Os promovidos são os ministros Ramiro Valdés (Comunicações e Informática), Ulises Rosales del Toro (Agricultura) e Jorge Luis Sierra (Transporte). "O Conselho de Estado (...) decidiu promover ao cargo de vice-presidente do Conselho de Ministros os companheiros Ramiro Valdés, Ulises Rosales del Toro e Jorge Luis Sierra, que continuarão desempenhando suas atuais responsabilidades", disse nota divulgada pela TV estatal. A nota oficial atribui a decisão à necessidade de "distribuir de um modo mais efetivo (...) o controle e a coordenação dos organismos da Administração do Estado". Raúl Castro governa Cuba desde que seu irmão Fidel se afastou do poder por razões de saúde, em 2006. Inicialmente, assumiu o cargo em caráter interino, mas há um ano foi efetivado. Em dezembro, Raúl disse ao Parlamento que "assuntos importantes" haviam sido adiados no governo devido aos danos provocados por três violentas tempestades e furacões que provocaram prejuízos superiores a 10 bilhões de dólares no ano passado. O presidente esclareceu então que não havia engavetado as mudanças, e sim que as prioridades econômicas o estavam impedindo de apresentar a "nova composição do governo". Esta é a quarta mudança no gabinete desde a efetivação de Raúl como presidente. Em 2008, ele destituiu o ministro da Educação e substituiu a ministra para o Investimento Estrangeiro, Martha Lomas, pelo ex-embaixador na ONU Rodrigo Malmierca. No final de novembro, Raúl nomeou Rosales del Toro como ministro da Agricultura, após vários anos à frente da pasta específica do Açúcar. A TV cubana disse, sem entrar em detalhes, que os indicados em breve receberão atribuições sobre outros órgãos além dos seus atuais ministérios. (Reportagem de Rosa Tania Valdés)