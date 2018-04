Raúl Castro recebe alto dirigente do partido Comunista da China

O presidente em exercício de Cuba, Raúl Castro, recebeu nesta quarta-feira, 14, o membro do Escritório Político do Partido Comunista da China Wang Zhaoguo, que informou sobre os resultados do último congresso de seu partido. A televisão estatal cubana informou que Wang Zhaoguo, que chegou a Cuba na segunda-feira, apresentou a Raúl Castro as saudações e uma mensagem do presidente da China, Hu Jintao, para o líder cubano, Fidel Castro, desejando a sua pronta recuperação. Raúl Castro agradeceu pelo gesto do Partido Comunista da China de enviar uma delegação de alto nível para informar os resultados do congresso, "um sucesso que evidenciou o papel do Partido Comunista na sociedade chinesa", segundo a televisão cubana. Wang Zhaoguo começou na terça-feira a sua visita de três dias a Cuba. Ele se reuniu com os vice-presidentes José Ramón Machado Ventura, Esteban Lazo e Carlos Lage, além de vários ministros e dirigentes do Partido Comunista de Cuba. A China é o segundo maior parceiro comercial de Cuba, com um intercâmbio comercial de US$ 1,8 bilhão por ano, atrás apenas da Venezuela. Cuba importa da China material para setores como energia, transporte, saúde, educação e agricultura, e exporta níquel, açúcar, remédios e produtos de biotecnologia.