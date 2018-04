Raúl Castro se reúne com 2o homem na hierarquia do Vaticano O presidente cubano, Raúl Castro, se reuniu com a segunda maior autoridade do Vaticano na terça-feira em seu primeiro encontro com um líder estrangeiro como novo presidente de Cuba. Dois dias depois de suceder o irmão Fidel Castro, o novo presidente reuniu-se com o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Tarcisio Bertone, que criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra Cuba durante sua visita de seis dias. O religioso disse ainda que a Igreja Católica trabalhará com o governo da ilha pelo bem dos cubanos. O general de 76 anos vestiu um terno escuro em vez do tradicional uniforme militar marrom para receber o cardeal na sede do governo, localizada na Praça da Revolução em Havana. O cardeal foi à ilha para melhorar as tensas relações entre Cuba e a Igreja Católica, dez anos depois da visita histórica do papa João Paulo 2o ao país comunista. A visita de Bertone arrancou elogios da Igreja em Cuba por meio de uma grande exposição na imprensa, que é controlada pelo Estado. A televisão cubana transmitiu ao vivo uma entrevista coletiva na segunda-feira em que Bertone elogia a libertação recente de quatro presos políticos. Ele disse, no entanto, que não pressionou pela anistia a demais dissidentes presos. Uma missa rezada pelo cardeal na catedral de Havana também foi transmitida ao vivo pela TV do país. (Por Anthony Boadle)