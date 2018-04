Raúl Castro sofre pressão internacional por reformas O novo presidente de Cuba, Raúl Castro, sofreu na segunda-feira pressão internacional para libertar presos políticos e permitir a dissidência na ilha. O general, de 76 anos, deve fazer algumas aberturas na política econômica, mas já anunciou que não vai abandonar o socialismo e continuará consultando seu irmão Fidel, que renunciou à presidência na semana passada, após mais de 49 anos no poder. Os Estados Unidos e o Vaticano começaram a pressionar o novo dirigente, começando pela questão dos presos políticos. "Não pedimos exatamente uma anistia", disse o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcisio Bertone, que faz visita a Cuba. "Libertar prisioneiros é um gesto positivo que ajuda na reconciliação e dá sinais de esperança", afirmou ele a jornalistas, elogiando a libertação de quatro presos políticos neste mês. Bertone, que foi recebido pelo chanceler Felipe Pérez Roque e na terça-feira encontrará Raúl, também fez críticas ao embargo econômico norte-americano, em vigor há 46 anos, por agravar a pobreza dos cubanos. O governo dos EUA, por sua vez, voltou a criticar a transferência de poder entre os irmãos Castro e a cobrar mudanças. "Ainda temos um governo [em Cuba] que acredita que é adequado manter as pessoas como presas políticas, negar à população seus direitos políticos e humanos básicos, e continuar com um sistema de governo que é fundamentalmente uma ditadura", disse Tom Casey, porta-voz do Departamento de Estado. Em 2007, Raúl Castro, que já governava interinamente desde julho de 2006, afirmou estar disposto a um diálogo com os EUA depois que terminar o mandato de George W. Bush. Mas no domingo, ao ser efetivado, ele criticou a superpotência vizinha por travar uma "verdadeira guerra" contra Cuba e sua economia. "Muita gente esperava que ele oferecesse um ramo de oliveira aos Estados Unidos e à comunidade européia. Nada disso aconteceu ontem", disse Jaime Suchlicki, diretor de estudos cubanos e cubano-americanos da Universidade de Miami. Raúl prometeu reformas limitadas para melhorar o poder de compra e o acesso a alimentos, as principais queixas da população nos debates estimulados por Raúl durante sua interinidade. Mas analistas dizem que a burocracia partidária fará qualquer reforma demorar, e que Raúl deve ser cauteloso. Eles especulam que pequenos empreendedores, como mecânicos, pescadores e artesãos, poderiam receber benefícios, mas alertam que os cubanos podem ficar frustrados se as mudanças forem superficiais demais. A sensação de que as reformas serão limitadas foi reforçada pelo fato de que a Assembléia Nacional elegeu no domingo vários veteranos da revolução para cargos importantes. "Isso representa uma perspectiva muito sombria para Cuba", disse Suchlicki, da Universidade de Miami. (Reportagem adicional de Jim Loney em Miami)