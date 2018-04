Raúl Castro sucede Fidel como chefe de Estado em Cuba Em sessão histórica, o general Raúl Castro, de 76 anos, foi eleito novo chefe de Estado de Cuba pela Assembléia Nacional do país. Raúl sucede a seu irmão, Fidel Castro, que deixou o comando do país na terça-feira, após quase meio século, alegando problema de saúde. A Assembléia, Parlamento do país, reuniu os 614 integrantes para o início da nova legislatura. Esta será a primeira mudança no poder em Cuba desde 1959, quando Fidel e seu grupo derrotaram o ditador Fulgêncio Batista. Raúl, que deixou claro que não abandonará o regime socialista, já vinha substituindo Fidel interinamente há 19 meses, após o ex-líder passar por uma cirurgia.