Raúl Castro visita Angola e se reúne com presidente

O presidente cubano, Raúl Castro, inicia nesta quinta-feira, 5, as atividades oficiais de sua primeira visita a Luanda como chefe de Estado com uma reunião com o governante de Angola, José Eduardo dos Santos. A reunião, segundo o programa da Presidência angolana, acontece no Palácio da Cidade Alta, onde as conversas estarão centradas nas relações bilaterais e na situação política internacional. Os objetivos da visita são fortalecer os vínculos e ampliar a cooperação em diversos campos entre os países, aliados históricos desde que iniciaram suas relações há 33 anos. É a segunda visita a Angola de um presidente de Cuba, depois da realizada em 1976 por Fidel Castro, enquanto líderes angolanos visitaram Cuba duas vezes, em 1976 e 2007.