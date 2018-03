Reaparição de Fidel na TV dissipa rumores sobre sua saúde A reaparição de Fidel Castro na televisão depois de cinco meses dissipou os rumores sobre a saúde do "comandante" e sugeriu que ele continua a desempenhar um papel político importante em Cuba. Um breve vídeo transmitido pela TV estatal cubana na terça-feira à noite mostrou Fidel, 81, conversando em um jardim com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. O jornal oficial Granma disse na quarta-feira que os dois tiveram um encontro de trabalho "intenso e produtivo", do qual participou também o irmão de Fidel, Raúl Castro, general de 77 anos que o substituiu na Presidência em fevereiro. "É uma grande alegria para os revolucionários demonstrar ao mundo que teremos um comandante em chefe para sempre", disse Alberto Mendive, um funcionário universitário de 48 anos, enquanto comprava o Granma no centro de Havana. O jornal que Mendive tinha nas mãos tinha na capa duas fotos grandes de Fidel, nas quais estava magro, mas bastante atento. Em um delas, estava de pé e dirigia-se a Chávez, enquanto Raúl escutava com atenção. Na outra, levava a mão ao queixo, numa atitude reflexiva. Segundo uma nota oficial, durante a reunião, os três falaram sobre a alta dos preços dos alimentos e até do impacto das inundações no estado de Iowa. Apesar de ter renunciado ao poder executivo em fevereiro, a discreta recuperação de Fidel sugere que ele continuará auxiliando seu irmão nas principais decisões do Estado. Desde que chegou ao poder, Raúl já implementou uma série de mudanças, como a liberação de hotéis e a venda de celulares. O governo cubano nega que haja contrastes entre a linha política dos dois irmãos. As imagens diminuíram a inquietação sobre a saúde do ex-presidente cubano, que não aparecia em Cuba desde que ficou doente, há quase dois anos. O último vídeo dele datava de janeiro. (Reportagem adicional de Nelson Acosta, Marc Frank e Rosa Tania Valdés em Havana)