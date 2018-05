Rebelde das Farc libertado por habeas corpus é detido na saída de prisão

O rebelde confesso José Zamora foi detido de novo nos arredores da penitenciária de Girón, localidade no departamento de Santander, em uma operação coordenada pelo general José Ángel Mendoza, comandante da Polícia Metropolitana de Bucaramanga.

Mendoza disse à imprensa que nesta cidade que "Chucho", apelido de Zamora, foi capturado por ordem da Procuradoria Geral.

"Trata-se de uma ordem de captura expedida (...) pela Unidade de Antiextorsão e Sequestro", informou o chefe de Polícia, que levou o guerrilheiro às instalações de seu comando em Bucaramanga.

Zamora tinha liderado a Frente Urbana "Antonio Nariño", reduto das Farc com centro de operações em Bogotá, e era considerado como importante braço direito do chefe militar de "Jojoy", morto em setembro do ano passado em um bombardeio a sua base nas selvas do sul do país.