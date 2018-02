Rebelde das Farc morre e policiais ficam feridos em ataque

Um guerrilheiro morreu e dois policiais ficaram feridos nesta quarta-feira após o ataque de supostos integrantes das Forças Armadas Revolucinárias da Colômbia (Farc) a uma patrulha policial no departamento colombiano de Antioquia, região noroeste do país, informaram fontes oficiais.

Segundo o comandante da Polícia de Antioquia, coronel Jorge Rodríguez, homens das Farc atiraram explosivos em um veículo de patrulha que se deslocava por uma via da localidade de San Andrés de Querquía, ao norte do departamento. Os militares reagiram e um guerrilheiro foi morto.

Não foi divulgado o número de militares que estavam no veículo. Os dois feridos foram transferidos de helicóptero para a cidade de Medellín, capital de Antioquia.

Em Santuário, outra localidade do mesmo departamento, o Exército colombiano apreendeu 31 granadas de fragmentação e grande quantidade de balas para diferentes armas escondidas em uma zona rural.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Só em 2010 no departamento de Antioquia foram encontrados 21 esconderijos com material de guerra. Mais de quatro toneladas de explosivos foram apreendidas segundo comunicado de imprensa do Exército.