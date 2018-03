Rebeldes presos em resgate dizem que não traíram as Farc

Os dois rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) detidos na operação que resgatou a ex-candidata à Presidência Ingrid Betancourt e outros 14 reféns afirmaram que não traíram a guerrilha e que também não receberam dinheiro para facilitar a operação. Em entrevista ao telejornal "Noticias Uno", o advogado Rodolfo Ríos, que defende os guerrilheiros conhecidos como "Enrique Gafas" e "César", disse que os dois rebeldes estão dispostos a "provar ao mundo" que não houve traição. Ríos afirmou que os dois rebeldes insistem em que o resgate foi produto da inteligência militar colombiana. O advogado disse ainda que seus clientes asseguram que não receberam dinheiro de ninguém e que o resgate começou porque a inteligência militar interceptou a comunicação da guerrilha. As Farc asseguraram em um comunicado divulgado na sexta-feira passada que a operação de resgate foi facilitada por "Enrique Gafas" e "César". Os dois guerrilheiros foram considerados no texto traidores "de seu compromisso revolucionário". No comunicado, a guerrilha afirma que "a fuga dos 15 prisioneiros de guerra, na quarta-feira passada, dia 2 de julho, foi conseqüência direta da desprezível conduta de 'César' e 'Enrique', que traíram seu compromisso revolucionário e a confiança neles depositada".