'Receberei Uribe como um irmão', diz Hugo Chávez

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta quinta-feira, 3, que espera receber em breve seu colega colombiano, Álvaro Uribe, e que pretende superar a crise diplomática que surgiu no conflito contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Ingrid pede a Chávez que confie em Uribe "Espero receber a visita de Uribe em breve e ele será recebido como um irmão, um amigo. Trocamos algumas palavras duras, mas essas coisas também acontecem entre irmãos", disse o governante na 7ª Conferência de Ministros de Informação do Movimento de Países Não-Alinhados (Cominac), realizada na Venezuela. Chávez e Uribe anunciaram que se reunirão na Venezuela, em data a ser definida, para resolver a crise entre os dois países. As debilitadas relações entre os dois países chegaram a uma aguda crise em março, após uma incursão militar colombiana contra um acampamento das Farc em território equatoriano na qual morreram 26 pessoas, entre elas o segundo homem ha hierarquia da guerrilha, Raúl Reyes.