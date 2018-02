Referendo revogatório divide a oposição boliviana Menos de uma semana após desafiar o presidente Evo Morales com um referendo, a oposição boliviana se mostrou dividida na quarta-feira, insegura quanto a seguir adiante ou não no processo. O racha dentro dos setores conservadores que se opõem às reformas socialistas do governo deixou a nação mais perto de um caos político do que de uma campanha eleitoral que poderia dar fim ao mandato do presidente indígena, apoiado pela maioria pobre e repudiado pela minoria rica e branca. Pelo menos três governadores e os parlamentares do Podemos, aliança de direita que aprovou a convocação da consulta no Congresso, anunciaram um projeto de lei para anular o processo revogatório, já que agora acham que isso só favoreceria a Morales. Somando-se ao panorama caótico, a oposição pediu que as eleições gerais sejam feitas mais cedo e o governo anunciou que vai reativar a aprovação de uma nova Constituição socialista. Além disso, os líderes do distrito de Santa Cruz decidiram aplicar um estatuto de autonomia que não é reconhecido pelo governo. "Ao lançar o (referendo) revogatório, o Podemos fez um péssimo cálculo político que pode lhe custar a vida e ameaça prejudicar os prefeitos e as autonomias", disse a repórteres Roberto Ruiz, membro da aliança, na quarta-feira. Ruiz se pôs à frente da dissidência no partido para exigir que o referendo revogatório seja anulado. O magnata do cimento e chefe da oposição centrista, Samuel Doria, denunciou que pode ter acontecido inclusive um acordo entre o Podemos e o Movimento al Socialismo, do governo, para convocá-lo. Os parlamentares disseram que quase 54 por cento dos eleitores devem se opor a Morales e querem que ele seja destituído, o que parece improvável, dada a sua popularidade. Porém, os governadores dos nove distritos da Bolívia, vários deles de oposição, podem ter uma sorte diferente, já que a sua destituição do cargo é mais provável. Analistas acham muito pouco provável anular o referendo, particularmente depois que Morales aceitou o desafio com evidente satisfação e promulgou na segunda-feira a lei de convocação, determinando que a consulta seria feita no dia 10 de agosto. A lei do referendo de convocação, segundo explicaram os líderes opositores, vem para bloquear a nova Constituição, aprovada por uma assembléia constituinte no fim do ano passado e com o respaldo do governo. Ela ainda deve ser ratificada pelo voto popular. Morales propôs na segunda-feira a cinco governadores --três governistas e dois de oposição-- um pacto nacional sobre as autonomias, a distribuição de impostos sobre o setor de petróleo e a produção agropecuária. Os quatro governadores autonomistas não estiveram neste encontro. A Argentina e o Brasil, abastecidos com quantidades vitais de gás boliviano, enviaram observadores ao encontro.