Reforma constitucional de Chávez volta a polarizar Venezuela A proposta de reforma constitucional apresentada pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, já deu sinais nesta quinta-feira de que se converterá num caloroso debate, que poderá se arrastar até o fim do ano. A proposta amplia o mandato presidencial de seis para sete anos, com possibilidade de reeleição imediata e contínua, o que segundo adversários é uma tentativa de Chávez de se perpetuar no poder. Também determina que as autoridades locais sejam escolhidas pelo presidente. Vários grupos políticos de oposição manifestaram repúdio ao texto, que ainda não tinha sido distribuído entre os deputados. Em entrevistas na TV, líderes políticos reagiram ao discurso de Chávez sobre a reforma, na noite de quarta-feira, no Parlamento. O cientista político José Vicente Carrasquero afirmou que a polarizada sociedade venezuelana vai se agitar nos próximos meses, com a oposição rechaçando o projeto e a Assembléia Nacional, integrada por 167 deputados governistas, a defendendo. "Vai haver resistência por parte de pessoas que verão totalmente ameaçada sua concepção de vida", disse Carrasquero à Reuters, referindo-se à proposta, que segundo Chávez acelerará a transição ao socialismo. O coordenador nacional do partido Primeiro Justiça, de oposição, Julio Borges, afirmou que aos venezuelanos interessa discutir e buscar soluções para temas totalmente diferentes dos propostos por Chávez, que só quer saber de sua "reeleição contínua, vitalícia e permanente." "O caminho que devia ser percorrido era convocar uma Assembléia Constituinte, que todo o povo participe (...) e que todo o povo ratifique essas mudanças constitucionais", disse o advogado numa entrevista à emissora Venevisión. Ele afirmou que o partido pedirá à alta corte do país que esclareça se esse é o procedimento para o tipo de reformas propostas pelo presidente. Alguns jornais locais deram apenas manchetes secundárias aos temas da reforma, e os telejornais alternaram a análise da proposta com outras notícias, principalmente o terremoto no Peru. Chávez explicou a proposta em um ato que se estendeu por quatro horas e meia. Ele pretende modificar 33 artigos da Constituição que ele mesmo promoveu e promulgou em 1999. Os pontos principais da proposta já eram conhecidos, já que ela levou sete meses para ser redigida. As mudanças serão submetidas a três discussões legislativas para depois serem votada em um referendo nacional. (Reportagem adicional de Fabián Andrés Cambero)