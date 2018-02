Região mexicana registra 7 mortos em dia de visita de Calderón

A visita do presidente Felipe Calderón a violenta Cidade Juárez, em Chihuahua, e o reforço da segurança na cidade não impediu que se cometessem sete assassinatos no estado nesta sexta-feira, 12, informaram fontes oficiais.

Três dos assassinatos ocorreram na própria Cidade Juárez, que Calderón visitou para apresentar uma nova estratégia contra a violência. Os outros quatro se deram em vários pontos do estado de Chihuahua, apesar de uma forte operação de segurança que incluía o Exército e efetivos da polícia local e federal. O número de mortes registradas nesta sexta é próximo da média diária que a cidade tem apresentado em 2010.

Na madrugada anterior a chegada do presidente, foram encontrados em Cidade Juárez os cadáveres de dois homens - um de 57 anos, e o outro, seu empregado, ainda não identificado - no interior de uma barraca de alimentação.

Enquanto Calderón discursava, um jovem de 25 anos foi baleado por um grupo armado em Cidade Juárez. O resto dos assassinatos ocorreram na capital chihuahuense, e nos municípios de Camargo e Guerrero, segundo informações da procuradoria do estado.

Cidade Juárez é considerada a cidade mais violenta do México, com cerca de 300 assassinatos por ano atribuídos ao crime organizado, e nos últimos anos tem sido também a metrópole mexicana com mais mortes violentas cometidas por grupos criminosos - cerca de 1.600 em 2008 e 2.635 em 2009. Em ambos os anos, a cifra representa aproximadamente um terço dos assassinatos cometidos em todo o país.

No município se enfrentam os cartéis de Sinaloa e Juárez, que disputam o controle da venda de drogas na cidade e as rotas de contrabando aos Estados Unidos.

A visita de Calderón, que ocorre pouco depois do assassinato de 15 jovens sem vínculos com o crime em uma festa, teve como objetivo apresentar um plano para diminuir a violência em Cidade Juárez.

O mandatário admitiu recentemente que o problema não é somente de caráter policial, mas sim que devem tomar outras medidas para regenerar o tecido social perdido.

O presidente, que recebeu críticas de uma mãe que perdeu os dois filhos no recente ataque a festa e que emocionou o auditório com um discurso cheio de raiva e desespero, negou que o Exército vá se retirar das ruas juarenses, como pediram algumas ONGs.

O presidente disse que acabará com a impunidade, revisará o sistema penal e combaterá a corrupção nas forças de segurança, entre outras medidas, mas reconheceu que a reconstrução do tecido social levará muito tempo.