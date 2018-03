Regime cubano agora quer matar minha imagem, diz Yoani no Brasil A dissidente cubana Yoani Sánchez, que foi recebida no Brasil esta semana com protestos de militantes pró-Cuba acusando-a de ser agente da CIA, disse nesta terça-feira que a estratégia do regime comunista contra ela agora é denegrir sua imagem, para desqualificar as críticas que faz ao governo em seu blog.