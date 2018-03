Regiões bolivianas votam autonomia sob clima tenso

Em meio a um ambiente de tensão, moradores de regiões amazônicas da Bolívia compareceram no domingo à votação dos referendos por autonomia, que desafiam as mudanças na Constituição prometidas pelo presidente de esquerda, Evo Morales. Com a vitória do "Sim" quase assegurada para os estatutos dos distritos de Beni e Pando, onde o governo e seus partidários fizeram campanha pela abstenção, o tema a ser definido agora é o grau de participação dos cidadãos nas consultas sem observadores internacionais. A convocação à resistência em áreas rurais foi atendida parcialmente, com bloqueios a várias estradas e queima de ao menos uma quinzena de urnas de votação, em incidentes que, segundo a imprensa local, deixaram ao menos três camponeses simpatizantes do mandatário indígena feridos. Morales condenou as consultas nos distritos amazônicos por ilegalidade, como fez com o primeiro referendo para aprovar o estatuto de autonomia, realizado em 4 de maio, no rico distrito oriental de Santa Cruz, o motor econômico do país. O desafio de autonomia da direita, que conseguiu paralisar desde o início do ano a colocação em vigência de uma nova Constituição "plurinacional", será completado em 22 de junho com um referendo no distrito de Tarija, onde estão as maiores reservas de gás natural no país. "Apesar das provocações de grupos do governo, esta será uma jornada de uma festa democrática", disse a repórteres em Cobija, capital de Pando, o prefeito Leopoldo Fernández, um dos mais radicais líderes da direita boliviana. O mesmo otimismo expressou em Trinidad, capital de Beni, o prefeito Ernesto Suárez, desprezando a importância das mobilizações anti-referendo que prevaleciam em áreas rurais remotas. Testemunhas disseram que em Trinidad, a maior das cidades onde foi realizado o referendo do domingo, o comparecimento às urnas foi escasso pela manhã. Os referendos aumentam a tensão em um amplo conflito político que causa preocupação nos países vizinhos e em entidades internacionais.