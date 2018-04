Reis espanhóis vão à Jamaica reforçar interesse em investir

O rei Juan Carlos da Espanha e a rainha Sofía se comprometeram na terça-feira, 17, durante visita a Jamaica, que seu país continuará com o respaldo ao setor turístico, chave para a ilha caribenha. O casal real foi recebido pelo primeiro-ministro Bruce Golding e membros de seu governo em sua primeira viagem à Jamaica, país dominado pelos colonizadores espanhóis desde a chegada de Cristóvão Colombo em 1494 até que a Grã-Bretanha assumiu o controle em 1655. Em discurso a legisladores durante a tarde de terça-feira, o rei Juan Carlos disse que as empresas espanholas continuaram tendo um importante papel no turismo local. O monarca destacou que os negócios espanhóis chegam à Jamaica para ficar. Acrescentou que Madri cooperará no treinamento do pessoal dos balneários e fará doações para modernizar os setores de saúde e agrícola. Nesta quarta-feira, 18, o casal real inaugurará um novo pavilhão de um hospital de um povoado que foi a primeira capital da Jamaica sob o domínio espanhol, e visitará a restaurada Catedral Holy Trinity em St. Andrew. Ambos os projetos receberam assistência financeira de Madri.