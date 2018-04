República Dominicana impede entrada de religiosos haitianos

Religiosos haitianos denunciaram neste domingo, 24, que autoridades proibiram sua entrada no país, onde iriam participar de um encontro pela paz de ambos os países. A proibição ocorreu diante do aumento dos casos de cólera no Haiti.

A coordenadora do encontro religioso, Luz de Castro, disse à imprensa que obteve há um mês a permissão das autoridades locais "para que os irmãos haitianos cruzassem o território dominicano", mas que "num último momento" proibiram a entrada do grupo.

Diante da decisão oficial, os haitianos se concentraram às margens do rio Masacre, que separa o país da República Dominicana, e o mesmo fizeram os dominicanos que se localizam nas cercanias, especialmente nas regiões de "La Bomba", "La Javilla" e "El Pomar".

Segundo a coordenadora, o encontro religioso, que seria celebrado no local em que está sendo construído o mercado binacional, tinha como objetivo "eliminar" a prática do vodu no Haiti, assim como o tráfico de drogas e de pessoas, e clamar pela compreensão entre os governos das duas nações vizinhas.

René Paul Boció, um dos ativistas evangélicos haitianos que conseguiu cruzar o território dominicano por um breve período, disse a jornalistas que em seu país cresce um grande movimento que busca a eliminação da prática do vodu e da crença na bruxaria, que seriam atribuídos aos desastres que afetam a população haitiana.

As autoridades dominicanas adotaram uma série de medidas na fronteira com o Haiti diante da epidemia de cólera que afeta o país vizinho, matando até agora 253 pessoas. Entre essas ações se destaca a proibição da venda de alimentos cozidos procedentes do Haiti no mercado binacional, que ocorre às segundas e quintas-feiras na fronteira comum.