República Dominicana reabre mercados na fronteira com o Haiti

Doentes atentidos pelo hospital St. Nicholas, en St. Marc

SANTO DOMINGO- A República Dominicana autorizou nesta terça-feira, 26, a reabertura dos mercados na fronteira com o Haiti, mas ainda mantém estritos controles sanitários contra a transmissão de cólera que já matou ao menos 295 pessoas no país vizinho. As informações são da agência de notícias AFP.

Segundo o ministro de Saúde dominicano, Bautista Rojas, foram estabelecidos controle em toda a faixa fronteiriça, que permitirão a realização dos mercados binacionais.

O comércio entre os dois países, que ocorria às segundas e sextas, foi suspenso ontem como medida de precaução ante o surto de cólera no Haiti, que já registrou 3.612 casos da doença, sendo o primeiro na capital hoje.

Para entrar na República Dominicana, as pessoas devem primeiro lavar e desinfetar as mãos e depois preencher um questionário médico. Também são mantidos os controles para evitar a entrada de pessoas sem documentos, exigindo um visto dos haitianos.

Nos mercados, que ocorrem em cinco pontos fronteiriços, o governo estabeleceu vários locais com água potável, sabão e cloro.

Ontem, funcionários da força de segurança da ONU tiveram que disparar para o alto para deter haitianos que tentaram cruzar a fronteira para vender ou comprar produtos. A situação está controlada no momento.

Até agora, não foi registrado nenhum caso de cólera na República Dominicana.