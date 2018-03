Resgatados 18 corpos de avião militar caído na Colômbia Equipes do Exército da Colômbia recuperaram os corpos das 18 vítimas do acidente de um avião bimotor que se chocou contra uma montanha, informaram hoje fontes oficiais. "Os corpos dos 15 militares e os 3 tripulantes foram resgatados na sexta-feira, nas horas da tarde, e foram enviados a seus locais de origem", disse hoje à agência Efe o coronel Edgar Ortega, da IV Brigada do Exército. Ortega disse que, durante o resgate, feito por via aérea, não houve nenhum problema apesar da atividade guerrilheira na região. A aeronave, um LET-410, de fabricação russa, foi dada por desaparecida na segunda-feira e só avistada na quinta-feira por uma esquadrilha militar. O bimotor se chocou contra o Cerro Bravo, a uma altura de 12.000 pés, no município de Cubaral (sul). O avião tinha sido fretado pelas Forças Armadas para transportar 15militares de uma brigada móvel que realiza uma operação contra o comando central das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).