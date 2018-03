Resgate de Ingrid derruba sites de notícias colombianos

A notícia do resgate de Ingrid Betancourt fez com que os principais sites de notícias da Colômbia entrassem em colapso ontem. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns das Farc Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta-feira Colômbia poderá libertar mais reféns, diz ministro Chávez reitera apelo para que Farc deponham armas EUA admitem conhecer plano para libertar reféns das Farc Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt Os sites da rádio e TV Caracol e dos periódicos El País e El Tiempo ficaram fora do ar por mais de meia hora devido ao excesso de tráfego. Após a queda dos sites, a Caracol e o jornal El Tiempo trocaram suas páginas principais por uma nota estática sobre o resgate da ex-senadora, que era atualizada periodicamente com as novas informações e demandava menos consumo de dados do servidor. O El País usou meio alternativos para fazer a cobertura. Além de um blog, o jornal utilizou o Twitter (uma rede social que permite publicar textos curtos, de até 140 caracteres), e o Youtube.