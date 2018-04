Resgate de mineiros foi 'tarefa mais importante' de sua vida, diz ministro

COPIAPÓ, CHILE- O ministro chileno de Mineração, Laurence Golborne, disse nesta quinta-feira, 14, que a operação de resgate dos 33 mineiros que ficaram presos por dois meses em uma mina foi "a tarefa mais importante" de sua vida.

"Quero agradecer o presidente Sebastián Piñera por nos ter dado a tarefa mais importante de nossa vida, por nos ter entregado o privilégio de ter conduzido, manejado, participado em uma tarefa de resgate que tem dimensões épicas", declarou Golborne em uma coletiva de imprensa nos arredores da mina de San José.

A maioria dos familiares dos mineiros já deixou o local após a operação de sucesso para resgatá-los, que foi concluída na noite de ontem.

Golborne, cuja popularidade disparou durante os trabalhos de resgate dos operários, ressaltou que o êxito foi resultado de um trabalho de equipe. "Aqui não há heróis, há um grupo profissional, um grupo humano de primeiro nível", composto por "excelentes profissionais e grandes pessoas" que contribuíram para que "33 pessoas renascessem".

O ministro disse ter sentido uma "tremenda satisfação" e uma "emoção gigantesca" ao ver Florêncio Ávalos, o primeiro mineiro resgatado, e "a alegria foi transbordante" quando saiu o socorrista Manuel González, o último a sair à superfície após a evacuação dos 33 mineiros.

González, de 43 anos, vinte deles trabalhando no setor de mineração, disse que essa experiência foi "inesquecível" e "muito emocionante".

Ao descer na cápsula Fénix 2, González afirmou ter sentido "ansiedade". "Eu queria chegar e começar a resgatá-los logo", disse. "Eles me abraçaram em seguida e me cumprimentaram por eu ter sido o primeiro".

"Desmobilização"

Golborne anunciou que em um prazo de duas semanas, todas as maquinarias e instalações usadas na operação de resgate serão retiradas dos arredores da mina, uma fase que chamou de "desmobilização".

Além disso, as duas perfurações feitas pelas máquinas encarregadas dos planos A e C, que não conseguiram chegar a seu objetivo, serão seladas definitivamente com um tampão de cimento sinalizado.

O túnel que foi cavado pela sonda T-130, do Plano B, pelo qual a cápsula foi introduzida, será fechado provisoriamente com um tampão de metal. Nos próximos dias, será decidido se o conduto será fechado de forma definitiva.

Segundo o ministro, todos os aparelhos usados no resgate, como os martelos das máquinas, serão guardados, para que seus valores econômico e histórico sejam analisados.

André Sougarret, chefe da operação de resgate, disse que "não se desce mais" até a mina de San José. "Essa mina precisa ser fechada e forma definitiva até que um plano adequado em matéria de segurança seja desenvolvido.

