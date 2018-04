Resgate dos mineradores chilenos já tem hora marcada para iniciar

COPIAPÓ/Chile - O resgate dos mineradores presos no norte do Chile começará à meia-noite de quarta-feira (no horário de Brasília), anunciou nesta segunda-feira, 11, o ministro de Mineração do país, Laurence Golborne.

O ministro divulgou a informação após expressar sua satisfação com os resultados dos preparativos que precedem o resgate dos 33 trabalhadores que permanecem desde 5 de agosto presos a 700 metros de profundidade na mina San José, na região do Atacama.