Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid a rádio

A ex-candidata à Presidência colombiana Ingrid Betancourt disse a uma rádio colombiana que o seu resgate foi "absolutamente impecável" pois o Exército a libertou juntamente com outros 14 ex-reféns sem disparar "um único tiro." Ela foi resgatada pelo Exército do seu país após passar mais de seis anos em poder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), afirmou que sua libertação é "um sinal de paz" para a nação. Veja também: Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Resgate de Ingrid é vital para a paz, diz Evo Farc devem selar paz com Uribe, diz embaixador Chanceler colombiano se diz emocionado O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) "Estão demonstrando que a paz é possível", disse Betancourt, cujas declarações à rádio das Forças Armadas colombianas foram retransmitidas por várias emissoras do país. Ingrid contou também que quando os helicópteros do resgate se aproximaram ela sentiu uma coisa "diferente", porque sempre que eles se aproximavam "ela se escondia." Junto com Betancourt, foram resgatados os americanos Thomas Howes, Keith Stansell e Marc Gonsalves, além de 11 policiais e militares colmbianos.