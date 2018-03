Residência do cônsul venezuelano sofre atentado na Bolívia

O governo boliviano afirmou nesta segunda-feira que as residências do cônsul da Venezuela e de uma missão de médicos cubanos na cidade de Santa Cruz sofreram danos pequenos após uma série de explosões com dinamite do lado de fora das casas. Veja também: Bolívia registra explosões perto de consulado da Venezuela O porta-voz do governo, Alex Contreras, disse à Reuters que os "atentados" aconteceram na madrugada e que a polícia abriu uma investigação de imediato. "O governo condena energeticamente esses feitos, que querem mostrar uma realidade de violência que não existe", declarou. A Venezuela transformou-se em um aliado estratégico do presidente boliviano, Evo Morales. Fornecendo ajuda econômica, técnica e política, frequentemente é criticada pelos líderes conservadores do distrito oriental de Santa Cruz, o mais rico do país andino.