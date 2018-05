Resquícios do furacão Dean ainda provocam tempestades no México O México vai seguir sofrendo com chuvas intensas, inundações e deslizamentos de terra gerados pelos resquícios do furacão Dean, que atingiu esta semana o país, disseram meteorologistas na sexta-feira. Como consequência do Dean, o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) prevê chuvas torrenciais para sexta-feira na região noroeste do país, nos Estados de Sonora, Baixa Califórnia Sul, Sinaloa, Colima, Jalisco e Nayarit. O Dean atingiu o território mexicano pela primeira vez na madrugada de terça-feira na Península de Yucatán como um poderoso furacão de categoria 5, a mais alta, depois foi para o Golfo do México e reingressou no território mexicano pelo Estado de Veracruz, perdendo intensidade em seu caminho. O Dean deixou ao menos 27 mortos no México e em várias ilhas do Caribe, arrancou tetos de casas, derrubou árvores e postes de luz, deixou povoados inteiros inundados e inutilizou um porto de cruzeiros e obrigou a retirada de milhares de pessoas. Enquanto o Dean se dissipava no Pacífico depois de cruzar o território mexicano de ponta a ponta, os meteorologistas alertaram para os últimos suspiros da tormenta. "Os restos do Dean localizados nesta manhã (sexta-feira) sobre as costas de Sinaloa e Baixa Califórnia, além do fluxo de umidade do Oceano Pacífico, manterão condições de céus parcialmente nublados a nublados com chuva, atividade elétrica e potencial de granizo sobre o ocidente e o noroeste do território", afirmou o SMN. (Por Armando César Tovar)