Retirada de turistas de Machu Picchu pode terminar amanhã

A retirada dos turistas isolados em Machu Picchu pode terminar nesta sexta-feiral 29, se as condições climáticas continuarem favoráveis, afirmaram porta-vozes das equipes de resgate nesta quinta.

Segundo informações obtidas pela Efe no povoado de Águas Calientes, os helicópteros completaram hoje 94 voos e evacuaram 1.414 turistas ao povoado de Ollantaytambo, de onde serão transferidos para a cidade de Cusco.

Se o clima continuar favorável como hoje, as equipes de resgate acreditam que já amanhã todos os turistas já terão sido evacuados do local.

Estima-se que permanecem no Caminho Inca cerca de 670 turistas, 100 guias e 700 carregadores de burros. Uma fiscal peruana também informou que ao menos cem turistas de diversas nacionalidades estariam no Santuário Histórico de Machu Picchu, onde ficam as famosas ruínas incas.

O governador da região de Cusco, Hugo Gonzales, afirmou que as chuvas e os deslizamentos deixaram, até o momento, cerca de 80 mil pessoas danificadas.

Gonzales disse que mais de 14 mil hectares de terra foram destruídos pelas inundações e que cerca de 4.800 casas foram afetadas, das quais 3.000 estão inabitáveis.