Reunião entre Chávez e Farc para libertação de reféns é adiada

Associated Press e Agência Estado,

A senadora colombiana Piedad Córdoba anunciou nesta quarta-feira, 3, que a reunião entre o presidente venezuelano, Hugo Chávez, e as FARC para negociar uma troca humanitária que leve à libertação de seqüestrados pela guerrilha colombiana foi cancelada. O encontro estava previsto para sábado, mas Córdoba disse que falou com Chávez e com o presidente colombiano Alvaro Uribe para comunicar-lhes a necessidade de uma "postergação por alguns dias" por não estar totalmente claro o contexto jurídico de alguns elementos da troca.