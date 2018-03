Rice pede às Farc que libertem imediatamente outros reféns

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, felicitou o governo da Colômbia pelo resgate de 15 reféns, incluindo três americanos e Ingrid Betancourt, e pediu às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que libertem o resto dos seqüestrados. "Estamos encantados com as libertações desses americanos, sãos e salvos, após mais de cinco anos de cativeiro. Estamos trabalhando agora para que se reúnam rapidamente com suas famílias nos EUA", disse Rice em comunicado. Veja também: Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Resgate de Ingrid é vital para a paz, diz Evo Farc devem selar paz com Uribe, diz embaixador Chanceler colombiano se diz emocionado O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) A secretária de Estado pediu às Farc que libertem "de forma imediata" os outros seqüestrados que continuam sob seu poder. Além disso, felicitou o presidente colombiano, Álvaro Uribe, e as Forças Armadas desse país pelo sucesso da operação. Os três americanos libertados são Marc Gonsalves, Thomas Howes e Keith Stansell. Foram capturados em 13 de fevereiro de 2003, quando o pequeno avião no qual viajavam pelas selvas do Caquetá (estado do sudoeste colombiano) durante uma missão de vigilância para o combate ao narcotráfico fez uma aterrissagem de emergência devido a uma falha Mecânica.