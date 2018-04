Ricky Martin visita bairro devastado por terremoto no Haiti

Ricky Martin viajou nesta terça-feira, 19, a Porto Príncipe com o presidente da Habitat for Humanity International, Jonathan Reckford, para visitar um bairro devastado pelo terremoto na capital haitiana, informaram representantes do cantor portorriquenho e a organização em um comunicado conjunto.

"As únicas palavras em que posso pensar para descrever o que presenciei hoje aqui são que isto é um verdadeiro pesadelo. As imagens que tenho agora na minha cabeça serão impossíveis de esquecer", disse Martin na missão.

"As crianças e famílias atingidos por esse desastre precisarão de ajuda a longo prazo para restaurar suas vidas, em todo o sentido da palavra", acrescentou o artista e ativista. "Cada família é uma família necessitada. Peço a cada um de vocês que pense no futuro das crianças. Os que precisam sobreviver depois que sejam devidamente alimentados e tenham recebido o cuidado médico adequado em um lugar seguro e decente".

A Fundação Ricky Martin se associou com a Habitat for Humanity para criar o Fundo de Recuperação para o Haiti. As duas organizações mantêm o site http://www.habitat.org/rmfhaiti para doar dinheiro aos esforços de ajuda imediata e de longo prazo a empobrecida nação caribenha.

"O que vemos depois de um desastre é que as famílias querem voltar a seus lugares e começar a reconstruir suas vidas o mais rápido possível. Hábitat for Humanity ajudará quantas famílias for possível nesta recuperação", afirmou Reckford no mesmo comunicado.

"Estamos agradecidos a Ricky Martin e sua fundação por seu apoio a Hábitat através dos anos e neste esforço", finalizou.