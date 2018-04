Rio transborda na província peruana de Cuzco e deixa 340 desabrigados

LIMA - O transbordamento de um rio na região Cuzco, no sul do Peru, deixou dezenas de casas inundadas e 340 desabrigados na província de Urubamba, informaram nesta segunda-feira fontes Oficiais.

O chefe regional do Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia, Zenón Huamán, detalhou à agência oficial Andina que as chuvas intensas chegaram mais cedo neste ano nas áreas altas de Cuzco e originaram o transbordamento do rio Chicón.

"Desde a semana passada chove muito nas zonas a 3,8 mil e 4 mil metros sobre o nível do mar inclusive há presença de nevadas. Isto, em conjunto, seria a causa do acontecido em Urubamba", assinalou Huamán.

O Instituto Nacional de Defesa Civil informou em nota de imprensa que 340 pessoas estão desabrigadas pelas inundações, 240 na localidade de Yanacona e outras 100 em Chichubamba.

As chuvas fizeram com que o rio Chicón transbordasse neste domingo, o que afetou inúmeras casas em Urubamba, embora sem deixar mortos.

Os habitantes dessa localidade se mantiveram em alerta durante toda a noite, enquanto a polícia reportou que outras 50 casas foram afetadas em Taquina.

A televisão local mostrou imagens das principais ruas de Urubamba cobertas por água e lodo, enquanto máquinas pesadas limpavam a área. Uma autoridade da localidade de Yanacona garantiu que as águas chegaram a alcançar um metro de altura em algumas casas.

Por causa dos alagamentos, as atividades escolares foram suspensas na região, já que várias escolas foram afetadas pelas chuvas, assim como várias plantações.