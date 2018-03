Rússia já entregou baterias antiaéreas à Síria, diz Assad

Andrei Netto - Correspondente / Paris

Dois dias depois de o vice-chanceler da Rússia, Sergei Ryabkov, prometer fornecer à Síria sistemas de defesa antiárea como retaliação ao apoio político da Europa aos rebeldes, o ditador Bashar Assad anunciou ontem já ter a posse dos equipamentos. A suposta entrega da carga revela a escalada militar da guerra civil antes da conferência internacional de Genebra que pretende chegar em junho a um acordo para o fim do conflito, que já matou mais de 80 mil pessoas em 26 meses.

A confirmação da entrega das armas foi feito por Assad em entrevista à rede de TV libanesa Al-Manar, ligada ao movimento armado xiita Hezbollah, que por sua vez apoia o regime sírio. A entrevista foi ao ar na noite de ontem, mas seus principais trechos foram antecipados pelo jornal libanês Al-Akhbar. “A Síria recebeu uma primeira carga de mísseis antiaéreos russos S-300. O resto da carga chegará em breve”, confirmou o ditador.

Questionado sobre o papel do Hezbollah nos confrontos mais recentes, Assad confirmou a ligação com o grupo, mas não foi taxativo em reconhecer que os jihadistas participam da guerra do outro lado da fronteira, em território sírio. “A Síria e o Hezbollah fazem parte do mesmo eixo”, disse ele, ponderando a seguir: “O Exército sírio é o que luta e que comanda os combates contra os grupos armados, e este combate continuará até que todos os terroristas sejam eliminados”.

Na terça-feira, um dia depois de a União Europeia suspender o embargo ao fornecimento de armas aos rebeldes da Síria, Riabkov havia afirmado que a Rússia pretendia fornecer mísseis S-300 para baterias antiáreas do regime, com o objetivo de “estabilizar” o conflito e “dissuadir” interventores internacionais.