Rússia pode vender até US$ 5 bilhões em armas para a Venezuela

MOSCOU - A Rússia poderá vender até US$ 5 bilhões em armamentos para a Venezuela, revelou nesta segunda-feira, 5, o primeiro-ministro russo, Vladimir Putin, segundo informações das agências de notícias russas.

Putin, que havia visitado a Venezuela no final da semana passada com o intuito de promover maior comércio entre os dois países, não havia dado maiores informações sobre as discussões sobre a venda de armas. Já nesta segunda, o primeiro-ministro divulgou que a compra de armas russas por parte da Venezuela pode alcançar US$ 5 bilhões sob o novo acordo.

Na última sexta-feira a Rússia concordou em emprestar até US$ 2,2 bilhões para o novo acordo sobre o comércio de armas.

O governo de Hugo Chavez já comprou mais de US$ 4 bilhões em armamento russo desde 2005, incluindo helicópteros, jatos militares e 100 mil rifles Kalashnikov.

O acordo sobre comércio de armas com a Venezuela é um dos muitos pontos de tensão na relação entre a Rússia e os EUA. Os governos americano e venezuelano frequentemente entram em atrito e a decisão da venda de armas russas aos sul-americanos pode gerar críticas vindas de Washington.