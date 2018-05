Rússia vende 98 aviões civis para a Venezuela A Rússia assinou um acordo para vender 98 aviões civis Ilyushin para a Venezuela, informaram jornais russos nesta sexta-feira. Sergei Chemezov, chefe da exportadora estatal de armas Rosoboronexport, assinou o acordo pelos aviões Ilyushin-114, que podem ser utilizados como aeronaves de transporte de passageiros ou de carga, afirmou o jornal Vremya-Novostei. O acordo pode estar na casa de vários bilhões de dólares, informou o jornal Izvestia. A Rússia disse no ano passado que vendeu 24 jatos Sukhoi e 53 helicópteros para a Venezuela, como parte de um pacote de longo prazo de contratos de armas no valor de mais de 3 bilhões de dólares. Detalhes não foram revelados. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, visitou a Rússia em junho e agradeceu o presidente Vladimir Putin por demonstrar solidariedade na rixa da Venezuela com Washington. Chávez é um forte crítico do que classifica como "imperialismo norte-americano". Washington o considera um radical perigoso e fez um apelo para que a Rússia repensasse a venda das armas. Os EUA proíbem companhias norte-americanas de vender armas para a Venezuela. A Rússia vem buscando explorar novos mercados para suas armas e aeronaves na América Latina, sudeste asiático e o norte da África. Seus principais clientes são a Índia e a China.