SABIA MAIS-Pontos centrais da reforma constitucional venezuelana Os venezuelanos decidirão no dia 2 de dezembro, em um referendo, sobre a reforma constitucional considerada fundamental pelo presidente do país, Hugo Chávez, para implantar o socialismo na Venezuela. Os adversários, no entanto, consideram uma via de acesso a um regime autoritário. Inicialmente, Chávez propôs alterar 33 artigos da Carta Magna, mas uma comissão parlamentar decidiu ampliar a consulta, elevando o total de alterações sugeridas para 69 artigos. Leia abaixo os pontos mais relevantes da reforma: POLÍTICA -- Reeleição ilimitada: não haverá mais limites quanto ao número de vezes que um presidente pode reeleger-se, e o mandato do ocupante do cargo será aumentado de seis para sete anos. -- Redução da idade mínima para votar: de 18 para 16 anos. -- Aumento das exigências para a convocação de referendos: amplia-se de 15 para 20 por cento a quantidade de eleitores registrados necessária para solicitar uma emenda constitucional. Para a revogação de mandatos referentes a cargos eletivos, o quociente mínimo de eleitores é de 30 por cento. -- Forças Armadas: altera o nome delas para Forças Armadas Bolivarianas, que constituiriam um órgão essencialmente patriótico, popular e antiimperialista. ECONOMIA -- Redução da jornada de trabalho: diminui-se de oito para seis horas a jornada diária, ou para 36 horas a jornada semanal. Já a jornada de trabalho no período noturno não poderá superar as seis horas diárias, ou 34 horas por semana. -- Novas formas de propriedade: criam-se os conceitos de propriedade social, propriedade coletiva e propriedade mista ao lado do conceito de propriedade privada. Reconhece-se o direito de uso, gozo e disposição da propriedade. Permite-se ao poder público ocupar bens que sejam objeto de expropriação antes do término do processo judicial correspondente. -- Elimina-se a autonomia do Banco Central da Venezuela e confere-se ao presidente da República o controle sobre a política monetária e as reservas internacionais. -- Interesses comuns acima dos interesses individuais: o Estado fornecerá condições para a construção de uma economia socialista. Desaparece o incentivo à iniciativa privada contemplado na Carta Magna atual. -- Seguridade social: incluem-se os trabalhadores autônomos, as donas-de-casa e os motoristas do transporte público no sistema de seguridade social. -- Regime socioeconômico: substituem-se os princípios do regime socioeconômico atual, de justiça social, democracia, livre concorrência e produtividade, por princípios socialistas, antiimperialistas, humanistas e de cooperação. -- Propriedade intelectual: elimina-se a proteção à propriedade intelectual de obras científicas, literárias e artísticas. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NACIONAL -- Criação por decreto: o presidente pode criar por decreto cidades comunais, Províncias federais, cidades federais e distritos funcionais, além de poder apontar seus dirigentes. -- Vice-presidências: o presidente poderá escolher à vontade o primeiro vice-presidente e os demais vice-presidentes. -- Criação e supressão de territórios: o presidente tem entre suas atribuições ordenar e administrar o território nacional, assim como criar ou suprimir Províncias, territórios administrativos, cidades, municípios e distritos funcionais. ESTADO DE EXCEÇÃO -- Restrição dos direitos: restringe-se o direito à informação e suspendem-se alguns dos aspectos ligados ao devido processo legal. -- Aprovação: elimina o pré-requisito de que o decreto do estado de exceção seja revisto pelo Tribunal Supremo de Justiça e que cumpra as diretrizes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. (Por Fabián Andrés Cambero)