Saga dos mineiros não deve mudar mineração de cobre no Chile

A incrível sobrevivência dos mineiros a quase 700 metros de profundidade, até o resgate no decorrer da quarta-feira, mobilizou as atenções mundiais, mas fontes do setor dizem que eventuais reformas no marco regulatório da mineração não devem ter grande impacto sobre as grandes minas.

"Precisamos dar mais apoio às minas pequenas e médias em termos de segurança. Elas têm um papel importante na economia local, mas não tanto no volume de cobre", disse Diego Hernández, executivo-chefe da estatal Codelco, maior mineradora mundial de cobre.

"As grandes minas do Chile já têm um dos melhores padrões de segurança no mundo", acrescentou.

Agentes do mercado reunidos em Londres para o LME Week (um seminário sobre metais) prestaram bastante atenção à operação de resgate, uma das mais desafiadoras desse tipo já realizadas, e para o impacto sobre a mineração chilena.

"As mudanças nas regras não irão nos afetar. Temos o maior índice de segurança entre os setores econômicos do Chile", disse à Reuters em Londres Javier Cox, diretor do Conselho de Mineração, que representa as principais mineradoras chilenas.

"Elas devem afetar mais as pequenas e médias minas... que no entanto produzem um pequeno percentual do cobre nacional."

O Chile produz cerca de um terço do cobre mundial, e eventuais perturbações na oferta chilena fariam disparar os preços do cobre, que já estão no seu maior valor em dois anos.

Centenas de centenárias minas dilapidadas pontilham o deserto do Atacama, empregando milhares de pessoas que arriscam sua vida em troca de um salário estável.

Alguns funcionários da mina San José na superfície disseram que seus colegas sabiam das más condições de segurança no local.

Sebastián Piñera, que tomou posse como presidente do país este ano após fazer fortuna na iniciativa privada, pretende aumentar o imposto sobre as mineradoras, e já apresentou um projeto para reforçar as medidas de segurança nas minas e aumentar o orçamento dos órgãos de fiscalização.

As grandes mineradoras, inclusive a Codelco e a BHP Billiton, extraíram cerca de 95 por cento das 5,4 milhões de toneladas de cobre que o Chile produziu no ano passado.

(Reportagem de Alonso Soto)