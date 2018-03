SAIBA MAIS-Betancourt e três norte-americanos são resgatados A Colômbia informou na quarta-feira que resgatou a franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos da guerrilha que os mantinha reféns há anos em acampamentos secretos na selva. Eis alguns fatos sobre Betancourt e outros reféns mantidos pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). * Ingrid Betancourt, que era candidata a presidente quando foi sequestrada, e a sua candidata a vice, Clara Rojas, foram capturadas durante a campanha em 2002. Rojas deu à luz um garoto, Emmanuel, enquanto era mantida refém em um acampamento secreto na selva. * Três contratados do Departamento de Defesa norte-americano --Thomas Howes, Marc Gonsalves e Keith Stansell-- foram sequestrados quando a aeronave deles se acidentou durante uma missão contra narcóticos em fevereiro de 2003. * Betancourt e os três norte-americanos estavam entre os 44 principais reféns que as Farc queriam trocar por rebeldes aprisionados. Alguns deles são reféns há quase uma década. O governo diz que a Farc mantém outros 700 reféns. * No fim de 2007, o Exército prendeu um grupo de guerrilheiros enquanto eles entregavam documentos, incluindo um vídeo que mostrava uma deprimida Betancourt sentada na selva e três norte-americanos. Em uma carta para a sua mãe, a política afirmou que ela mal estava comendo e que o cabelo dela estava caindo. * As Farc começaram como um exército comunista de camponeses na década de 1960. O presidente Alvaro Uribe empurrou as guerrilhas para a defensiva com uma campanha de segurança apoiada pelos Estados Unidos, mas o grupo ainda faz combates, sequestros e promove tráfico de cocaína.