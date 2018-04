SAIBA MAIS-Conheça a nova composição da cúpula cubana A seguir, um breve perfil da nova liderança cubana, tendo à frente o presidente Raúl Castro, eleito no domingo pelo Parlamento para suceder formalmente seu irmão Fidel: -- Raúl Castro Ruz, 76 anos, era o ministro de Defesa há mais tempo no cargo em todo o mundo. Comandava as Forças Armadas desde a vitória da Revolução, em 1959. Era o presidente interino desde julho de 2006, quando Fidel se afastou devido a problemas de saúde. Na terça-feira passada, Fidel, de 81 anos, anunciou sua aposentadoria. -- José Ramón Machado Ventura, 77 anos, ideólogo comunista radical e revolucionário da velha guarda, foi escolhido como primeiro-vice-presidente do Conselho de Estado, o que na prática o torna o número 2 do regime. Esse burocrata do partido, já calvo, foi médico num batalhão de Raúl durante a revolução. Atualmente, é o encarregado da organização do Partido Comunista, onde já tinha papel de destaque no comitê central e no birô político. Foi ele que fez o panegírico no funeral da mulher de Raúl, Wilma. -- General Julio Casas Regueiro, 72 anos, foi nomeado ministro da Defesa no lugar de Raúl. Tornou-se também um dos cinco vice-presidentes do Conselho de Estado (abaixo da vice-presidência de Machado Ventura). Como vice-ministro da Defesa, ele já era o responsável por supervisionar o crescimento dos empreendimentos pertencentes às Forças Armadas Revolucionárias -- o que inclui hotéis, lojas, locadora de veículos e até uma companhia aérea. -- Entre os 31 membros do Conselho de Estado há também outros generais, como Álvaro López Mieres (chefe do Estado Maior do Exército), Leopoldo Cintra Frias (comandante do oeste da ilha) e Guillermo García, que aos 82 anos é um dos três comandantes históricos da guerrilha ainda vivos (junto com Raúl e Fidel). García era um camponês que ajudou os irmãos Castro e seus homens a chegarem à Sierra Maestra depois do desastrado desembarque no iate Granma, em 1956. -- Uma ausência notável é a de Otto Rivero, ex-dirigente da União de Jovens Comunistas, que deixa o Conselho de Estado. Rivero era um protegido de Fidel e foi responsável por vários programas ligados à "Batalha de Idéias" promovidas pelo ex-presidente. (Reportagem de Anthony Boadle em Havana)