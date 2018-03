SAIBA MAIS-Conheça alguns fatos importantes sobre as Farc A Colômbia anunciou na quarta-feira que resgatou a franco-colombiana Ingrid Betancourt e três norte-americanos da guerrilha que os mantinha reféns há anos. Confira alguns fatos sobre as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o maior grupo rebelde do país e a mais antiga insurgência de esquerda da América Latina, que mantém centenas de reféns para obter resgate ou projeção política. * As Farc se estabeleceram nos anos 1960 como um exército camponês inspirado pelo comunismo. Seu objetivo era lutar pela reforma agrária e reduzir o abismo entre ricos e pobres no país andino. * Classificadas pelos Estados Unidos e pela União Européia como uma organização terrorista, as Farc estão sendo duramente combatidas pela campanha de segurança do presidente Álvaro Uribe, apoiada pelos EUA, que deram à Colômbia 5,5 bilhões de dólares em ajuda militar nos últimos sete anos. * Autoridades colombianas e norte-americanas dizem que as Farc utilizam o tráfico multimilionário de cocaína para financiar suas operações. O conflito, que já dura 40 anos, se transformou em uma luta por terras produtoras de drogas, envolvendo as Farc, paramilitares de direita e outras gangues narcotraficantes. * As Farc ainda detêm algumas áreas rurais, onde plantam coca, a matéria-prima da cocaína. O grupo mantém seus reféns em acampamentos secretos na selva. Entre os capturados estavam Betancourt, sequestrada durante sua campanha presidencial em 2002, e três empreiteiros norte-americanos sequestrados em 2003, todos resgatados nesta quarta-feira. * A violência diminuiu e a economia cresceu nas áreas urbanas do centro, norte e noroeste do país, mas as Farc ainda são poderosas nas regiões de selva do sul, onde a presença do Estado é fraca. * Dois comandantes das Farc foram mortos em março, dando um duro golpe no grupo. Um deles foi Raúl Reyes, porta-voz e negociador da libertação de reféns. Ele foi morto pelas forças armadas colombianas em um acampamento no Equador, perto da fronteira. A operação desencadeou uma crise diplomática na região. O principal comandante das Farc, Manuel Marulanda, também morreu, vítima de ataque cardíaco. Sua morte foi confirmada em maio. O substituto dele é Alfonso Cano. (Reportagem de Patrick Markey)