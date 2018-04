SAIBA MAIS-Curiosidades sobre Fidel Castro O líder cubano Fidel Castro anunciou na terça-feira que deixa o governo depois de quase meio século no poder. Veja a seguir alguns fatos sobre sua vida. LIDERANÇA RECORDE * Fidel Castro é o terceiro chefe de Estado com maior permanência no poder, atrás da rainha britânica e do rei da Tailândia. Ao adoecer e transferir provisoriamente o poder a seu irmão Raúl, em julho de 2006, era o chefe de Estado a permanecer mais tempo no poder no mundo. DISCURSO MAIS LONGO * Fidel entrou para o livro dos recordes "Guiness" por proferir o discurso mais longo da história da Organização das Nações Unidas (ONU): 4 horas e 29 minutos, em 29 de setembro de 1960. Em Cuba, seu recorde foi de 7 horas e 10 minutos, feito durante o 3o Congresso do Partido Comunista de 1986. TENTATIVAS DE ASSASSINATO * Fidel Castro diz ter sobrevivido a mais de 630 tentativas de assassinato, planejadas principalmente pela agência de inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Algumas das tentativas envolveram pílulas envenenadas, charutos tóxicos e moluscos explosivos e um pó nas botas para fazê-lo perder a barba e ridicularizá-lo. ÚLTIMA BAFORADA * Fidel, que no passado sempre aparecia com um charuto entre os lábios, deixou de fumar em 1985. Anos depois disse: "Quando damos de presente uma caixa de 'puros' a um amigo dizemos: ... o melhor que pode fazer é dá-la a seu inimigo."