SAIBA MAIS: Raúl Castro, presidente interino de Cuba O general Raúl Castro pode ser efetivado no fim de semana como presidente de Cuba, já que seu irmão Fidel anunciou na terça-feira que não cogita um novo mandato. A seguir, os principais fatos sobre Raúl Castro. * Aos 76 anos, é o ministro da Defesa mais duradouro do mundo. Comanda as Forças Armadas locais desde a revolução liderada por seu irmão, vitoriosa no primeiro dia de 1959. * Foi o braço direito do irmão desde o início da luta armada, no ataque de 26 de julho de 1953 ao quartel Moncada (Santiago de Cuba) e posteriormente na guerrilha da Sierra Maestra. * Sob sua liderança, as Forças Armadas Revolucionárias (FAR) se transformaram no Exército mais formidável do Terceiro Mundo, com experiência de combate na África, onde derrotaram em 1987 a guerrilha direitista apoiada pela África do Sul em Angola. * Conhecido como bom administrador, Raúl supervisionou a redução do Exército a 60 mil homens, o que representa apenas 20 por cento do tamanho que tinha antes do colapso da União Soviética, que mergulhou Cuba numa grave crise econômica. Adotou critérios capitalistas de negócios para tornar as FAR auto-suficientes, com importante participação nos setores mais dinâmicos da economia, como o turismo. * Raúl Castro se tornou presidente interino em 31 de julho de 2006, quando seu irmão se afastou do poder por causa de uma cirurgia intestinal, consequência de uma doença não-revelada. Fidel desde então só aparece em vídeos e fotos. * Líder militar discreto, Raúl é o segundo-secretário do Partido Comunista desde sua fundação, em 1965. * Sua filha Mariela é sexóloga, defende os direitos das minorias sexuais e promove leis em favor dos transexuais e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.