Saída de base no Equador prejudica luta antidrogas, dizem EUA

O governo dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira, 30, que a decisão do Equador de cancelar o acordo de cooperação que permitia que os americanos utilizassem a base militar de Manta deixará um "sério vazio" na luta antidrogas na região. Veja também: EUA devem deixar base aérea de Manta em 2009, diz Equador O Equador notificou os EUA de forma oficial dizendo que os americanos precisam deixar a base militar de Manta antes de novembro de 2009, pondo fim ao Acordo de Cooperação assinado em novembro de 1999 sobre o uso da instalação, destinada à luta contra o narcotráfico. "A decisão de fechar a instalação foi tomada pelo governo do Equador de forma soberana, mas ressaltamos, no entanto, que o fechamento deixará um sério vazio nos esforços dos EUA e de seus parceiros na luta contra o narcotráfico na região", disse nesta quarta o porta-voz do Departamento de Estado americano, Sean McCormack. De acordo com McCormack, as operações efetuadas a partir da base militar de Manta "provaram ser extremamente úteis nos últimos nove anos." Segundo o porta-voz, apesar do cancelamento do acordo, o governo equatoriano "prometeu continuar cooperando estreitamente para enfrentar a ameaça do tráfico de drogas". Os EUA analisarão agora as outras opções que têm para manter no mesmo nível as suas atividades de luta contra o narcotráfico na região. A presença do contingente americano em Manta gerou, desde sua instalação, suspeitas de amplos setores sociais do Equador de que esse posto serviria para apoiar a luta contra a guerrilha na Colômbia. Além disso, a captura e o afundamento de navios pesqueiros que transportavam de forma ilegal emigrantes equatorianos para os EUA gerou duras críticas no Equador. Durante a campanha eleitoral para a Presidência, em janeiro de 2007, o presidente equatoriano, Rafael Correa, já tinha anunciado sua decisão de encerrar o acordo com os EUA.