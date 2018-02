Santa Cruz começa aplicar seu regime autônomo na Bolívia

A Assembléia Legislativa do Departamento (Estado) boliviano de Santa Cruz começou a funcionar nesta quinta-feira, 15, baseando-se no estatuto autônomo aprovado pelas autoridades da região, apesar de ser considerado ilegal pelo governo federal da Bolívia e não estar contemplado pela Constituição. Veja também: Referendo revogatório divide a oposição boliviana Evo aceita referendo que pode tirá-lo do poder na Bolívia Referendo autônomo de Santa Cruz tem aprovação de 85,5% Rubén Costas, o governador do departamento, que assumia o título de prefeito recebeu nesta quinta o título de governador, outorgado pelo estatuto autônomo aprovado pelo referendo do dia 4 de maio. O presidente boliviano, Evo Morales, reiterou que apóia somente as autonomias departamentais previstas no projeto oficial da nova Constituição do país e advertiu que processará os promotores das medidas autonômicas consideradas ilegais. Segundo o vice-ministro de Descentralização Administrativa, Fabian Yaksic, essas medidas só "buscam estabelecer um estado federal ou associado que romperia a unidade jurídica e territorial do país." O chefe dos deputados do partido governista Movimento ao Socialismo (MAS), César Navarro, disse que a transação para as autonomias deve ser realizada como parte da "nova Constituição" e com base em um grande acordo nacional, pois o estatuto autonômico de Santa Cruz precisa de uma sustentação legal. Segundo o dirigente do partido opositor Podemos, Antonio Franco, "esse tipo de ameaças e bravatas não corresponde", mas admitiu a possibilidade de buscar acordos.