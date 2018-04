São 41 as crianças mortas em incêndio de creche no México

Pais enlutados começaram a sepultar seus filhos, depois do incêndio que atingiu uma creche e matou 41 crianças, incluindo bebês, numa tragédia que abalou o país e levou o presidente do México a prometer uma investigação profunda.

A família da Maria Magdalena Millan, de dois anos, jogou rosas brancas em seu caixão. "Eu amo você e não quer deixá-la aqui!", gritou a mãe, durante o funeral.

O presidente Felipe Calderón chegou à cidade na noite de sábado, para tentar consolar os feridos. "Quero dizer às mães e pais dos pequenos que morreram que compartilhamos de sua profunda tristeza", disse ele.

O total de mortos chegou a 38 depois que outras três crianças morreram em hospitais, de acordo com o secretário de saúde do estado de Sonora, Raymundo Lopez Vucovich. A maioria das vítimas morreu sufocada pela fumaça, segundo ele.

A tragédia da cidade de Hermosillo, capital de Sonora, com uma população de cerca de 560 mil, voltou a levantar a questão da segurança das construções no México. Autoridades iniciaram uma onda de repressão a violações do código de edificações no ano passado, depois que a fuga em pânico de frequentadores de uma casa noturna matou 12 pessoas, e um incêndio em uma discoteca, há nove anos, matou 21.

Havia um total estimado de 142 crianças na creche no momento do incêndio, com idades de 6 meses a 5 anos, e seis funcionários para cuidar delas, disse o governador de Sonora, Eduardo Bours. Segundo o diretor do Instituto de Seguridade Social do México, Daniel Karam, a proporção está dentro dos padrões legais.

Além disso, uma inspeção realizada em 26 de maio havia declarado o prédio, um antigo armazém, seguro. Perguntado se o fato de o prédio ter apenas uma saída não era uma violação das regras, Karam repetiu que o prédio estava dentro das normas, mas que as normas talvez precisem ser revistas.