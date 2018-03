Sarkozy anuncia que família de Ingrid partirá para a Colômbia

O presidente da França, Nicolas Sarkozy felicitou nesta quarta-feira, 2, família Ingrid Betancourt e agradeceu ao presidente Álvaro Uribe pela bem sucedida operação que libertou a franco-colombiana e outros 14 reféns das Farc. Sarkozy acrescentou que o presidente Uribe tem toda a gratidão do povo francês. Segundo o presidente, os franceses agradecem e felicitam o povo e o exército colombiano, Chávez, a Argentina, a Colômbia e todos os sul-americanos; todos que em um momento ou em outro os ajudaram no resgate. O presidente agradeceu também todas as pessoas na França e todos que foram admiráveis, pois houve muita decepção, mas todos tiveram confiança. Sarkozy finalizou parabenizando a diplomacia francesa e o governo francês.