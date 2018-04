Scarlett Johansson leiloa encontro com fã para ajudar Haiti

O leilão, que começou na segunda-feira no portal "Ebay.com" e segue até a próxima sexta, tinha, por volta das 23h30 desta terça (horário de Brasília), um lance máximo de US$ 530.

O ganhador do leilão vai receber quatro entradas para ver a apresentação da estrela na Broadway, Nova York, e a oportunidade de passar 10 minutos com a beldade, com direito a tirar fotos e receber autógrafos.

"A View from the Bridge" estreia no dia 24 de janeiro. Scarlett contracenará Liev Schreiber.

A receita do leilão vai ser inteiramente doada à ONG Oxfam America, que trabalha na ajuda humanitária ao Haiti.

A atriz tinha participado de outro leilão da Oxfam em 2008. Na ocasião, um internauta pagou US$ 40.100 para passar um momento com ela e assistir à estreia do filme "Ele Não Está Tão a Fim de Você".