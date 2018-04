Secretário-geral da ONU vai ao Haiti para apoiar ajuda a vítimas

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chegou neste domingo, 17, ao Haiti para visitar as áreas atingidas do terremoto do último dia 12 e para apoiar as ações humanitárias da organização em Porto Príncipe.

Após a chegada, Ban foi ao quartel-general da Missão de Paz da ONU (Minustah). Ao menos 40 funcionários da ONU morreram, entre eles os dois líderes civis da missão de paz, o brasileiro Luiz Carlos da Costa e o tunisiano Hedi Annabi. Outros 330 estão desaparecidos.

O secretário-geral afirmou ainda ter três prioridades na visita: salvar a maior quantidade de sobreviventes possíveis, aumentar o auxílio humanitário e coordenar as doações internacionais.

Não devemos desperdiçar nem um dólar de ajuda", disse. Segundo a ONU, 40 mil pessoas estão recebendo doses diárias de alimento no Haiti e são necessários US$ 562 milhões para reconstruir o país.

O coordenador de ações humanitárias da ONU, John Holmes, calcula que o dinheiro ajudará a assistir 3 milhões de vítimas do terremoto. A maior parte será destinada ao atendimento de necessidades urgentes, como a compra de água e comida, remédios, material de higiene e para o abrigo das pessoas.

Acompanham Ban, além de Holmes, a chefe do programa de desenvolvimento da ONU (PNUD), Helen Clark, o subsecretário geral de operações de paz, Alain Leroy e a chefe do departamento de apoio às operações de paz, Susana Malcorra.

Com informações da Associated Press e da Efe