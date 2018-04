Segredos marcaram trajetória de Fidel Castro A renúncia de Fidel Castro à liderança de Cuba, nesta semana, continua cercada de mistérios, como ocorreu com o dirigente durante toda a vida dele. Qual a doença que o obrigou a afastar-se? Onde permaneceu durante os últimos quase 19 meses, período durante o qual não apareceu mais em público? Fidel, 81, lançou mão de segredos para suplantar seus inimigos. E isso é compreensível, tratando-se de um homem que, segundo se diz, escapou de mais de 600 tentativas de assassinato, a maior parte delas tramada pela CIA (agência de inteligência dos EUA). Desde que caiu doente e entregou o poder provisoriamente a Raúl, seu irmão, em julho de 2006, Fidel deixou claro que sua doença era um assunto delicado e não um assunto de domínio público. "Devido aos planos do império (EUA), meu estado de saúde se converte em um segredo de Estado a respeito do qual não se pode ficar constantemente divulgando informações", afirmou. E assim se deu. Até o dia de hoje, os cubanos sabem apenas que Fidel esteve à beira da morte, mas não sabem por qual motivo. Os segredos em torno do ex-dirigente são guardados com tanto afinco que não se conhece nem mesmo o local onde Fidel se recupera. Alguns dos líderes de outros países que o visitaram dizem ter sido levados até o Palácio da Revolução, onde Fidel mantinha seu gabinete. Outros acreditam, no entanto, que o ex-líder cubano encontra-se no Cimeq, um hospital para os dignatários do regime comunista localizado em um bairro residencial da área oeste da capital. Conta-se que, durante anos, Fidel jamais dormiu duas noites no mesmo lugar. Ele circulava por Cuba em uma caravana com três carros Mercedes Benz pretos idênticos, e a presença dele nas cúpulas realizadas no exterior nunca está 100 por cento confirmada antes de sua chegada. Tampouco se sabe onde fica a casa de Fidel, apesar de haver rumores dando conta de que se trata de um complexo chamado Ponto Zero, anteriormente, segundo boatos, um refinado campo de golfe localizado no bairro de Jaimanitas. Até a ideologia comunista dele foi objeto de mistério nos primeiros anos da revolução. Diferentemente de outros líderes mundiais, a vida privada de Fidel não comparece aos jornais. O único dos filhos dele que ocupa um cargo público é Fidel Castro Diaz-Balart, o "Fidelito", um engenheiro nuclear que trabalha como assessor científico do Conselho de Estado. Até hoje, poucos cubanos sabem que seu líder é casado com Dalia Soto del Valle, uma professora com quem teve outros cinco filhos homens cujos nomes começam com a letra "A". Fidel nunca abandonou suas idéias sobre estratégia militar. Em 1953, quando organizou o ataque contra o quartel Moncada, em Santiago de Cuba, sua primeira e desastrosa ação militar, quase todos os seus companheiros só ficaram sabendo do objetivo da investida no último minuto. Em sua mensagem de renúncia, Fidel revelou que havia tomado a decisão dois meses atrás e que tentou dar uma pista a esse respeito em uma carta enviada, em dezembro passado, a um jornalista do canal público de TV de Cuba. "Nem mesmo o destinatário das minhas cartas conhecia meu propósito", escreveu.