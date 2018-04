Segundo acidente aéreo em dois dias mata 4 no Chile Quatro pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na quinta-feira num acidente aéreo no sul do Chile. Na véspera, um outro avião havia caído em um campo esportivo de Santiago, matando 11 pessoas. O novo incidente ocorreu por volta de 12h (14h em Brasília) na região de Riñinahue, perto do lago Ranco, cerca de 950 quilômetros ao sul da capital. O avião particular Piper Seneca havia decolado pouco antes na localidade de Bandurrías com destino à turística Pucón. A Direção Geral de Aviação Civil do governo disse que o avião levava cinco passageiros não identificados, além do piloto Rafael Cañas Alemparte. "Aparentemente algo provocou uma explosão no avião e isso fez com que se precipitasse à terra", disse o prefeito de Rango, Santiago Rosas, ao canal público TVN. Ele acrescentou que os passageiros residiam em Santiago e estavam em visita à região do sul do Chile, coberta por bosques e lagos. (Reportagem de Antonio de la Jara)