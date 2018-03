Seis bolivianos morrem em acidente de barco; brasileiros escapam Pelo menos seis bolivianos morreram afogados e outros três estavam desaparecidos no turístico lago Titicaca depois do choque entre duas lanchas sobrecarregadas, informou na quarta-feira a polícia local. Nove turistas brasileiros que estavam a bordo de uma das embarcações saíram ilesos do acidente ocorrido na noite de terça-feira, disse a jornalistas o comandante policial de La Paz, Raul Mantilla. O acidente, cujos motivos ainda foram determinados, aconteceu no estreito de Tiquina, a 100 quilômetros a oeste de La Paz, na rota para o santuário de Copacabana, onde por falta de pontes a travessia se faz em precárias embarcações fabricadas pelos locais. "A informação da polícia de Tiquina indica que os barcos se chocaram nos escuro, um deles se partiu e os passageiros caíram na água fria, onde alguns se afogaram e outros conseguiram nadar", disse Mantilla. Cada barco levava aproximadamente 25 pessoas, e a busca pelos desaparecidos continuava na quarta-feira, acrescentou. O Titicaca, a pouco mais de 3.800 metros acima do nível do mar, é o lago navegável mais alto do mundo e fica entre a Bolívia e o Peru. (Reportagem de Carlos Alberto Quiroga)